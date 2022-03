Tobias-Mayer-Verein Unter neuer Führung

Kooperationen mit Schulen

Auch der neue erste Vorsitzende ist froh, dass sich immer wieder Kinder und Jugendliche für das Angebot des Tobias Mayer Vereins interessieren, der sich um das Leben und Wirken des 1723 in Marbach geborenen Astronomen kümmert. Die Kooperationen mit Schulen gehen jetzt gerade los“, sagt er froh. So habe zum Beispiel eine Klasse des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Interesse an einer Kooperation gezeigt. Und über die Kinder, so Abbenseth , erreiche man die Eltern. Der 65-Jährigen staunt, dass es immer noch Menschen in der Stadt gebe, die nichts über Mayer wüssten. „Es ist jetzt wichtig, das Museum und den Tobias Mayer Verein sichtbar zu machen.“