Tobias-Mayer-Museum in Marbach Museum will Fans bei Stange halten

Die Stimmung im bisher 270 Mitglieder zählenden Verein sei trotzdem gut, erzählt Armin Hüttermann. „Wir haben Bewegung – viele Leute bringen ihre Ideen mit ein.“ Auch hätten im Vorjahr einige Besucher des Museums sich als Mitglieder werben lassen. „Wir bieten die Mitgliedschaft ohne feste Beiträge an, nur auf Spendenbasis, damit die Menschen eine andere Verbindung zu uns aufbauen.“ So seien im vorigen Jahr um die zehn Neulinge eingetreten. Sie erhielten einen Newsletter und Informationen über die Aktivitäten.

Sollten die Corona-Schutzbestimmungen im Sommer nicht mehr gelten, könnten Veranstaltungen stattfinden. So soll am Sonntag, 28. Juni, die „Tobi-Zeit: Lesen und Basteln für Kinder und Jugendliche“ starten. Am Samstag, 4. Juli, ist „Mondbeglänzte Zaubernacht – Gedichte und Geschichten zum Mond bei einem Glas Wein“ mit dem Schillerverein geplant. Das Apfelfest am Samstag, 12. September, auf dem Göckelhof mit dem Open-Air-Kino „Der Apfelmann“ könnte Teil des Holdergassenfest sein. Und am Samstag, 3. Oktober, könnte wieder die Tobias-Mayer-Classic Oldtimer Rallye starten.