Titel für Marbach Stolz und Freude wegen Namenszusatz

Medienwirksame Aktionen

Dass die Kommune sich nun mit diesem Titel schmücken darf, ist auch ein Verdienst von Rainer Krause. Er hat lange Zeit beim Stadtmarketingverein (SSM) den Takt vorgegeben und sich schon vor etlichen Jahren mit seinen Mitstreitern dafür starkgemacht, den Zusatz tragen zu dürfen. „Ich bin schon stolz darauf und freue mich ganz besonders, dass es jetzt geklappt hat“, sagt Krause. Er habe auch nie verstanden, warum sich das Ministerium in der Vergangenheit quergestellt hat. „Das schadet doch niemandem“, stellt er fest und erinnert an verschiedene Aktionen, die der Stadtmarketingverein schon ersonnen hat, um die Werbetrommel für die Namensergänzung zu rühren. Medienwirksam und quasi illegal waren einst sogar schon selbst Zusatzschilder entworfen und am Ortseingang aufgestellt worden.