Tierischer Therapeut Emil, der vierbeinige Pädagoge

Der empathische Hund spiegelt dabei deutlich die Befindlichkeit des Betroffenen. „Selbst dann, wenn er nichts über sich erzählt“, weiß Krug. Die Kümmernisse und Stimmungen von Menschen erspürt der sensible Emil dabei mühelos. „Er ist so feinsinnig, dass er bei starkem emotionalem Stress sogar erbricht oder Durchfall bekommen kann. Das hängt natürlich vom Grad der Bindung ab. Seine Sensibilität ist Fluch und Segen zugleich“, erklärt Jonathan Krug, der durch seinen Hund gezielt ablesen kann, wie es einem Menschen aktuell geht und wo er seelisch steht. Deshalb mutet er dem empfindsamen Vierbeiner auch nicht mehr als eine „Sitzung“ pro Tag zu und achtet darauf, dass der Rüde viel spielen kann und zudem unkomplizierte Begegnungen hat. Diese findet Emil zuhauf im Jugendhaus, wo er die Klientel gut kennt und die er inzwischen als Freunde empfindet. Dann ist er Teil des großen Ganzen und „liegt etwa mit uns auf dem Sofa, wenn wir zocken“. Außerdem hilft Emil bei der Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen. Die nämlich überträgt Krug an die Jugendlichen, die ab und an nach dem Hund schauen, wenn der Jugendhausleiter selbst etwas anderes zu tun hat. Und der sanfte, gutmütige Rüde hilft indirekt sogar in Situationen, bei denen es hoch hergeht. „Etwa bei lauten Streitgesprächen“, sagt Krug, der dann nur kurz andeuten muss, dass man doch auf den Hund Rücksicht nehmen solle. Etwa, wenn Emil gerade schläft. „Das funktioniert meistens perfekt!“