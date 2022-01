Theater und Corona Stuttgarter Theater verschieben Premieren

Premierenverschiebung in der Komödie im Marquardt

Umplanen muss auch die Komödie im Marquardt: Die für den 21. Januar angesetzte Premiere der Produktion „Spatz und Engel“ wird verschoben. Intendant Axel Preuß: „Grund für die Verschiebung waren zwei positive Testergebnisse sowie zwei weitere Verdachtsfälle, die zur Sicherheit zunächst ebenfalls in Quarantäne gegangen sind. Zum Glück sind unsere Team- und Ensemblemitglieder voll immunisiert beziehungsweise geboostert. Alle Sicherheitsmaßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, die Proben konnten wieder aufgenommen werden. Wenn alle gesund bleiben, findet die Voraufführung am 27. Januar statt, gefolgt von der Premiere am 28. Januar. Darauf freuen wir uns sehr!“