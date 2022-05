Theater in Oberstenfeld-Gronau Schmalzhafenbühne erstmals als Freilicht-Spektakel

Wegen Corona eine Freilichtbühne

Gleich acht Aufführungstermine sind geplant, um die Komödie „Die verschollene Kirchachronik“ einem breiten Publikum zu zeigen. Das Ensemble indes „ist heiß aufs Spielen und will mit dem Stück von Autor Reiner Schrade begeistern“, betont Spielleiter Andreas Büche. Büche nennt für den Zweiakter die Vorteile von „nur einer Pause, falls das Wetter nicht so mitmacht, wie wir uns das erhoffen“. Die Idee zu der Freilichtaufführung ist Corona geschuldet: „Um sicher zu gehen“. Doch auch die Spieler finden großes Gefallen daran, ihren Text in die noch helle Abendstimmung zu entsenden, wie die Probe an diesem Mittwochabend deutlich macht. „Es ist Neuland für uns und wir müssen uns herantasten“, so Büche, der Unwägbarkeiten wie etwa „Verkehr oder Kirchenglocken“ nennt, die beim Sprechen spontan berücksichtigt werden müssen – „es sind einfach andere Herausforderungen.“ Den Darstellern macht es sichtlich Spaß, ihren Text laut und deutlich auf der Freiluftbühne zu sprechen und bei all dem schwäbisch-knitz zu agieren.