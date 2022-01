Disney baut die Welt von „Star Wars“-Imperium stetig aus, am 29. Dezember 2021 ist auf Disney+ die Serie „The Book of Boba Fett“ an den Start gegangen. Nach „The Mandalorian“ ist dies bereits die zweite Produktion, die sich einem Kopfgeldjäger widmet. Im zweiten Film „Das Imperium schlägt zurück“ (1980) ist es Boba Fett, der den Weltraum-Cowboy Han Solo an den Gangster Jabba the Hutt ausliefert. Ansonsten spielte er in der Ur-Trilogie eine sehr kleine Nebenrolle – und wurde vermeintlich von einem Monster verschlungen.