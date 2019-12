Tennistalent vom TC Oberstenfeld Erster Titel für Emil Rast bei den Herren

Die First-Line Tennis Akademie in Murr veranstaltet im Rahmen ihrer Trophy-Reihe regelmäßig Ranglistenturniere, der 16-jährige Oberstenfelder Emil Rast, der auch in Murr trainiert, meldete zur sechsten Auflage in dieser Hallensaison. Das erste Match spielte er gegen Henry Tschech (FLTA Murr) und gewann 6:4, 6:3. Thomas Altenbuchner vom TC Gundelsheim hatte sich ebenfalls in die zweite Runde vorgekämpft, Emil Rast gewann gegen ihn deutlich mit 6:3, 6:2. Im Viertelfinale ging es gegen seinen Trainingspartner aus Murr, Timur Muchtarulin, ein Jahr älter und ebenfalls mit LK 1 geführt. Es war ein heißes Gefecht, Rast musste schwer kämpfen und in beiden Sätzen in die Verlängerung, ehe der 7:6, 7:5-Sieg erreicht war.