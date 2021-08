Tennis-Württembergliga Halbes Happy End im Herzschlag-Saisonfinale

Um 18.35 Uhr kommt dann die noch inoffizielle Info, dass der TC Markwasen Reutlingen in Kirchheim „nur“ mit 6:3 gewonnen hat. Erste Erleichterung beim TCO, da man damit den Klassenerhalt sicher hätte. Dass sie überhaupt in diese Lage gekommen sind, haben die Oberstenfelder ihrem 6:3-Sieg am Vortag beim TC Markwasen zu verdanken. Mannschaftskapitän Julian Schöller hatte genau im richtigen Moment sein erstes Einzel der Saison gewonnen und damit für das 2:1 nach der ersten Runde gesorgt. Je zwei weitere Einzel- und Doppelpunkte sorgen für die gute Ausgangslage am Sonntag. „Aber wirklich entscheidend war das 5:4 eine Woche zuvor in Kirchheim, als wir 2:4 nach den Einzeln hinten waren und in den Doppeln mehrere Matchbälle abgewehrt haben. So etwas erlebt man nur alle 20 Jahre“, analysiert TCO-Coach Zejlko Alviz, der noch einen ganz wichtigen Faktor für den Klassenerhalt ausmacht: „Marcelo Zormann hat an Position eins alle acht Matches gewonnen.“