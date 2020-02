„Tatort“-Vorschau: „Die goldene Zeit“ Kampf um den Sexmarkt

Stuttgart - Vom ehemaligen Bordell-Türsteher Lübke (Michael Thomas) kräftig durchgerüttelt, stammelt der eingeschüchterte Jugendliche Matei (Bogdan Iancu) seine Motivation heraus: „TV for Tata“. Die Motivation für einen Mord nämlich: Frisch aus Rumänien angereist, hat Matei in Hamburg mit dem Messer einen Auftragsmord ausgeführt. Zweitausend Euro hat er bekommen, mit denen er einen Fernsehapparat als Geschenk für seinen Vater kaufen wollte. Damit der ihm welchen Streit auch immer nachsieht und ihn wieder in Gnaden aufnimmt.