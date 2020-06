Tatort-Kritik: „Der letzte Schrey“ aus Weimar Strickmuster, Starkstrom und Schlappschwänze

Die Handlung in zwei Sätzen Ein psychopathisches und nicht besonders schlaues Verbrecherpärchen bricht in die Villa des Strickimperiums Schrey ein, ermordet Marlies und entführt Gerd Schrey. Erst nach einer ziemlich spektakulären Lösegeldübergabe per Flugzeug finden Kira Dorn und Lessing heraus, wer wirklich hinter der Erpressung steckt.