Tatort-Kritik: „Das perfekte Verbrechen“ Einfach mal illegal werden

Die Handlung in zwei Sätzen In Berlin wird eine Studentin auf offener Straße erschossen. Rubin (Meret Becker) und Karow (Mark Waschke) ermitteln in Kreisen elitärer Jurastudenten, von denen einer vielleicht als Aufnahmeprüfung in eine exklusive Verbindung das perfekte Verbrechen begehen wollte.