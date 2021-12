„Tatort“-Kritik Bremer Nächte, Bremer Weisheiten

Geheimnis Mads Andersen (Dar Salim) ist nach Bremen gekommen, weil er in Kopenhagen Schlimmes erlebt hat. Der Bremer „Tatort“ eröffnet offenbar mutig einen Handlungsquerstrang. Wohin das wohl führen mag?

Chance Achtung, Ironie! Endlich gibt Radio Bremen einem jungen Schauspieler mit Migrationshintergrund (Issa Khattab) die Chance, im deutschen TV einen jungen Mann mit Migrationshintergrund zu spielen, der andere Menschen mit dem Teppichmesser die Kehle durchschneiden will. Vorbildlich, ARD!

Unser Fazit „Dreimal ist Bremer Recht“ heißt es in der Freien Hansestadt an der Weser. Einen Versuch hat das neue „Tatort“-Trio also noch.

Spannung Note 4-5 ; Logik Note 5-6