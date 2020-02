Tatort: Ich hab im Traum geweinet „Bitte, bitte, bitte nie wieder so einen Tatort!“

Stuttgart - Ein Mord, ein 90-minütiges Katz- und Mausspiel, an dessen Ende der Täter feststeht: Dem gewohnten Handlungsstrang wollte der „Tatort“ aus dem Schwarzwald „Ich hab im Traum geweinet“ am vergangenen Sonntag so gar nicht folgen. So taucht das Opfer – ein ehemaliger Freier – im Kleinstadtmilieu einer Schönheitsklinik erst nach rund 40 Minuten auf. Und im Ausnahmezustand der Fasnet landen zudem die Kommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg im Bett und zeigen dabei viel nackte Haut.