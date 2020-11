Tante-M-Läden in den Startlöchern Geschäfte sollen bald in Banken ziehen

Dabei handelt es sich um Geschäfte zur Nahversorgung, die stellenweise fast rund um die Uhr geöffnet haben und bei denen man selbst abrechnet, was man in den Einkaufsladen gelegt hat. Sowohl in Kleinbottwar als auch in Höpfigheim soll man sich künftig anhand dieses Konzept mit den Dingen des täglichen Bedarfs in den ehemaligen Niederlassungen der Volksbank eindecken können. „Die Immobilie wurde nun von der Stadt erworben“, erklärt der Kleinbottwarer Ortsvorsteher Horst Trautwein. „Der Kaufvertrag wurde unterschrieben“, bestätigt der Steinheimer Rathauschef Thomas Winterhalter. Die Übergabe habe ebenfalls schon stattgefunden, der Schlüssel sei ausgehändigt worden. Das heißt aber nicht, dass der Tante-M-Laden schon morgen einziehen kann. Zunächst wolle man mit der Eigentümergemeinschaft sprechen und das Projekt vorstellen, erklärt Winterhalter. Anschließend müssten auch noch die gestalterischen Voraussetzungen geschaffen werden, um das Ganze an den Start zu bringen. „Das reicht dieses Jahr nicht mehr“, bittet er um Geduld. Grobes Ziel sei, das Geschäft im ersten Quartal 2021 ins Laufen zu bringen.