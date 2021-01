Tankstelle in Horrheim überfallen Bargeld und Zigaretten erbeutet

Zwei Unbekannte haben am Dienstagabend eine Tankstelle in der Pforzheimer Straße in Horrheim überfallen. Die beiden Männer hatten gegen 20 Uhr den Verkaufsraum betreten, woraufhin einer der beiden Täter den anwesenden Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedrohte. Dabei forderte er Bargeld, das er schließlich in einem mitgebrachten, weißen Jutebeutel verstaute. Er erbeutete auf diese Weise mehrere hundert Euro. Sein Komplize räumte inzwischen die Tabakwaren aus der Auslage und steckte sie in einen schwarzen Rucksack. Anschließend flüchteten die Männer zu Fuß in Richtung Knieselweg. Die umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zum Erfolg.