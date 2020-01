Täter im Bottwartal unterwegs Scheunen und Gartenhäuser aufgebrochen

In Mundelsheim wurde in Scheune eingebrochen

Einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 2000 Euro richteten Täter an einem dreiteiligen Scheunenkomplex in Mundelsheim an. Demnach versuchten sie im Zeitraum vom 10. Januar, 20 Uhr auf den 11. Januar, 6 Uhr, zunächst in den rechten Scheunenteil zu gelangen, scheiterten hierbei aber. In der Folge hebelten sie mit massiver Gewalt eine Metalltür am linken Scheunenabschnitt auf und entwendeten daraus Gegenstände in noch nicht bekanntem Wert. Da die Täter bei der Tatausführung vermutlich gestört wurden und sich mit einem unbekannten Fahrzeug entfernten, sucht das Polizeirevier Marbach, Telefon 07144/9000, wie in allen anderen Fällen nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den unterschiedlichen Taten machen können.