Stuttgarter Weißenhofsiedlung Wie ein Sechser im Lotto

25 Jahre Wohndauer im Schnitt

Im Sommer 2020 die Befragung der Bewohnerschaft. Ergebnis: Unter den Mietern der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ist die Zufriedenheit groß. Ein Sechser im Lotto, Lebenstraum erfüllt: So lauteten deren Reaktionen, als sie die Mietzusage bekamen. Keineswegs fühle man sich wie in einem Museum, mit den Architektur-Aficionados aus aller Welt, denen man auf Schritt und Tritt begegne, gebe es „schöne Begegnungen“. Häuser wie Wohnungen, so das Resümee, seien trotz mancher bautechnischer Mängel auch heute „zeitgemäß und lebenswert“. Die durchschnittliche Wohndauer ist ein verlässlicher Index: 25 Jahre! Wenig attraktiv sind indes die Frei- und Grünflächen, sie würden kaum genutzt. Woran liegt’s? Das schmale Buch füllt einen weißen Fleck, wenn es dem Grün in der Siedlung eine eingehende Betrachtung widmet und herausfindet: Eine übergeordnete Konzeption für Gartengestaltung gab es und gibt es nicht. Ein klarer Arbeitsauftrag bis zum Jubiläum, oder?