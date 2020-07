Stuttgarter Kickers Das sind die Neuzugänge der Blauen

Stuttgart - Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers sind am Montag mit der Vorbereitung auf die am 22. August beginnende Saison gestartet. Und pünktlich zum Trainingsauftakt konnte auch die Lücke auf der linken Außenbahn geschlossen werden. Niko Dobros vom Regionalligisten VfR Aalen konnte unter Vertrag genommen werden. Trainer Ramon Gehrmann kennt den 27-Jährigen schon lange, denn er trainierte den Linksfuß in der U16 des VfB Stuttgart. Dobros ersetzt Michael Klauß, der zum Oberligarivalen SGV Freiberg wechselte. Zudem fällt Winter-Neuzugang Aron Viventi nach einer Leisten-Operation noch einige Wochen aus. Ob sein am 30. Juni ausgelaufener Vertrag verlängert wird, ist offen.