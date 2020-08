Stuttgarter Brauerei Dinkelacker vollzieht Wechsel an der Unternehmensspitze

Colin Dinkelacker hat einen Abschluss als Master of Science im internationalen Management und sammelte zuletzt Erfahrungen als Leiter des Innovationsmanagements beim Waldenbucher Schokoladenhersteller Alfred Ritter. Bei Dinkelacker übernimmt er nun in der Geschäftsführung die Ressorts Verwaltung, Vertrieb und Marketing, Ralph Barnstein wird in der Geschäftsführung weiter für Technik und Logistik zuständig sein.