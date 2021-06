Stuttgarter Ballett tanzt draußen (2) Christian Spuck trifft im Opernhaus-Hof auf „Bolero“

Neue Herausforderungen jenseits des Handlungsballetts

Doch zuerst blickt Christian Spuck gewohnt freundlich, klug in den Formulierungen und völlig uneitel im Auftreten auf die knapp zehn Jahre zurück, in denen er sich seit dem Abschied aus Stuttgart in Zürich mit Erfolg als Ballettdirektor etabliert hat. Neue Tänzer, neues Publikum, neuer Beruf: „Ich musste mich in Zürich ganz neu positionieren. Nach fünf Jahren hatte ich dann die Kompanie, die ich haben wollte“, sagt Christian Spuck im Gespräch mit Vivien Arnold, der Kommunikationsdirektorin des Stuttgarter Balletts. Weil sich viele Anfänge in seinem Leben mit „Romeo und Julia“ verbinden, hatte er dieses Stück auch für seinen Start in Zürich neu choreografiert, inzwischen sucht er neue Herausforderungen jenseits des Narrativen, auch wenn er, wie er sagt, das erzählende Ballett liebe.