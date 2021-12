Stuttgarter Architekturbüro Einheitsdenkmal wird zum 3. Oktober fertig

Berlin - Das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin kann nach derzeitiger Planung zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2022 eröffnet werden. Bis dahin will das Stuttgarter Architekturbüro Milla & Partner die Arbeiten abgeschlossen haben. „Wir gehen davon aus, dass wir in der zweiten Septemberhälfte übergeben können“, sagte Kreativdirektor Sebastian Letz der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.