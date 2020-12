„Stuttgart goes live“ am 7. Dezember Klassik, Pop und Elektro im Schulterschluss

Den Blick weiten

Kretschmann, dessen Regierung den bundesweiten Weg gezielter staatlicher Hilfe für die von den Folgen der Corona-Pandemie betroffenen Kreativschaffenden als Solo-Selbstständige geebnet hat, weitet denn auch den Blick und das Thema. „Vor allem freischaffende Künstlerinnen und Künstler und die Akteure der Veranstaltungsszene und der Nachtkultur sind besonders stark getroffen“, sagt er – und ergänzt: „Uns ist bewusst, was diese Zeit ohne Honorare und Aufträge für viele Kreativschaffende bedeutet – und zwar nicht nur aus finanzieller Perspektive“. Umso mehr lobt er den Schulterschluss: „Das ist“, sagt er, „in dieser Form einmalig und sendet ein klares Signal des Zusammenhalts und der Ermutigung“.

Staatsorchester-Premieren

Das Konzert des Staatsochesters Stuttgart bietet Stücke von Igor Strawinsky und Wolfgang Amadeus Mozart, aber auch des 1955 geborenen Mexikaners Javier Álvarez und des 1983 gestorbenen Argentiniers Alberto Ginastera. Für eine Doppelpremiere sorgen als Dirigentin die Mexikanerin Alondra de la Parra und der amerikanisch-kanadische Violinist Benjamin Bowman als Konzertmeister. Bowman, Konzertmeister der Metropolitan Opera New York, übernimmt während der Corona-Schließzeit in New York in Stuttgart die Elternvertretung von Elena Graf.

Finale im Climax Institutes

Das Finale von Stuttgart goes live“ beginnt um 22 Uhr . Als Vertreter für das Club Kollektiv steht DJ Marius Lehnert auf der Bühne, Produzent und Veranstalter zahlreicher elektronischer Events wie der „Discotronic“- oder „Deeprer“-Reihe. Lehnert legt live aus dem Climax Institutes in der Calwer Straße auf.

Spenden-Hoffnung

„Stuttgart goes live“ ist der Schulterschluss am 7. Dezember überschrieben Das Anliegen: Spenden für die KünstlerInnen-Soforthilfe zu sammeln. Diese unterstützt seit März freischaffende Künstlerinnen und Künstler. „Auch von diesen“, sagt GMD Cornelius Meister, „hängt unser aller Zukunft ab.“ Während des Livestreams – www.staatsoper-stuttgart.de/live – ist ein Spenden-Button geschaltet. Sitzen also nun alle in einem Boot?

Was Kultur ist

„Ich glaube, viele sitzen in gar keinem Boot“, antwortet Joe Bauer, der Mitinitiator der KünstlerInnen-Soforthilfe, lakonisch. Und der langjährige Kolumnist warnt vor einem „Denkfehler“. „Kultur“, sagt der „Flaneursalon“-Macher, „ist eine Lebensweise und nicht ein Veranstaltungsbetrieb“. „Kultur“, so Bauer, weiter, „ist,wie wir unser Leben organisieren“. Es gehe darum, „gemeinsam etwas zu tun“. Denn, sagt Bauer: „Der Blick auf den Unterschied verliert sich, und der Blick für das Miteinander schärft sich.“

Ein Gedanke, den der Opernintendant Viktor Schoner fortführt, wenn er sagt: „Oper ist seit Jahrhunderten ein poröses Genre“. Auch deshalb betont GMD Cornelius Meister: „Jeder Euro, der durch unseren Spendenaufruf zusammenkommt, dient dem Erhalt der Kulturlandschaft, und zwar nicht auf die klassische Musik beschränkt.“

Die KünstlerInnen-Soforthilfe

KünstlerInnen-Soforthilfe

nennt sich eine Initiative von Tom Adler, Joe Bauer, Goggo Gensch und Peter Jakobeit. Am 16. März 2020 – zwei Tage vor dem Lockdown – gegründet, sammelt die Initiative Spenden für KünstlerInnen und KulturarbeiterInnen im Raum Stuttgart, die aufgrund der Pandemie-Krise in Not geraten sind. Ausgezahlt werden Beträge zwischen 200 und 400 Euro. Die KünstlerInnen-Soforthilfe berät auch in Fragen staatlicher Unterstützung. Die Finanzen werden – inklusive Spendenbescheinigungen – über den Verein Kultig e. V. abgewickelt.