Stürmer des VfB Stuttgart Sasa Kalajdzic als „Aufsteiger der Saison“ geehrt

Mit seinen Treffern im Trikot mit dem Brustring und für Team Austria hat sich Kalajdzic vergangene Saison in die Herzen der Fans gespielt – und wurde nun für seine Leistungen in der Heimat ausgezeichnet. Bei der 25. Bruno-Gala in seiner Geburtsstadt Wien erhielt der zwei Meter große Stürmer den Preis als „Aufsteiger der Saison“.