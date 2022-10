Stromsparen anno dazumal in Marbach Vorteil für Liebespaare

In den Straßen wurde die neueste Art von Lampen, die Osramlampe, installiert. Der Marktplatz war „fast thaghell“, hieß es im „Postillon“. In Bälde, so erfuhren die Leser, sollten auch die Hausanschlüsse erfolgen. Vorreiter war am Abend des 19. Dezember 1906 das beleuchtete Gasthaus Schillerhof in der Stadtmitte. Statt der 39 Öllampen brannten in den Marbacher Straßen nun 55 elektrische Lampen, „deren Einrichtung immerhin 6162,65 Mark gekostet hatte“, schreibt Albrecht Gühring in seinem Buch über die Stuttgarter Kraftwerke in Marbach.