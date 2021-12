Stromanbieter insolvent Auch Neckermann Strom ist pleite

Neckermann Strom ist in diesem Jahr bereits der sechste Energieanbieter, der Insolvenz anmelden muss. Im Oktober stellten beispielsweise auch das Hamburger Energieunternehmen Smiling Green Energy und der Brandenburger Strom- und Erdgaslieferant Otima Energie AG einen Insolvenzantrag. Es folgten Lition, Fulminant Energie und die sächsische Dreischtrom GmbH. Eine Herausforderung für die Anbieter ist insbesondere, dass sie häufig Strom an den derzeit teuren Spotmärkten einkaufen müssen, um ihre Kunden zu beliefern. Mit den Verbrauchern haben sie jedoch oftmals Langzeitverträge mit einer Preisgarantie abgeschlossen, können die Mehrkosten also nicht an ihre Kunden weitergeben. Auch Neckermann Strom warb mit „bis zu 24 Monaten Preisgarantie“.