Streit um Michael Wendler RTL im Dschungel der Dumpfbacken

Köln - RTL verspricht „deutliche technische Verbesserungen“. Das soll in diesem Fall heißen: Wenn an diesem Samstagabend die nächste Casting-Runde von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) zu sehen sein wird, soll das Ex-Jurymitglied Michael Wendler besser rausretuschiert worden sein als zuvor. In der vergangenen Ausgabe führten nämlich stark verpixelte und verschwommene Flächen an der Bildseite für Verwirrung bei manchen Zuschauern; einige vermuteten Defekte an ihrem TV-Gerät. In Wirklichkeit versuchte der Kölner Privatsender nur, den inzwischen bei ihm in Ungnade gefallenen Schlagersänger Michael Wendler (48) aus den bereits fertigen Aufzeichnungen durch nachträgliche Bildbearbeitung zu entfernen. Das soll nun noch störungsfreier gelingen.