Streit in Benninger Asylbewerberheim Kontrahenten bedrohen sich mit Messer

Die Polizei musste am Mittwochvormittag zur Flüchtlingsunterkunft in der Beihinger Straße ausrücken. Nach bisherigen Erkenntnissen waren gegen 11.15 Uhr ein 28-Jähriger und ein 27-Jährigen in Streit geraten, da der Ältere zu laut Musik gehört haben soll. Die Beamten vermittelten in dem Streit und verließen die Unterkunft wieder.