Streit auf dem Akademiehof in Ludwigsburg Fliegende Flaschen und Pfefferspray

Die Polizei wurde am Wochenende gleich zweimal zum Akademiehof gerufen, nachdem Gruppen dort miteinander in Streit geraten waren. Zunächst alarmierten gleich mehrere Zeugen am Samstag gegen 21.150 Uhr die Polizei. Die Anrufer berichteten von einer Schlägerei, an der rund 30 Personen beteiligt seien. Auch Flaschen seien dabei geflogen. Hierauf rückten mehrere Streifenwagenbesatzungen aus. Auf dem Akademiehof hielten sich zu dieser Zeit rund 100 bis 150 Personen in Kleingruppen auf. Zwischen zwei dieser Gruppen war es wohl zu einer Auseinandersetzung gekommen. Einige Personen flüchteten beim Eintreffen der Polizei in verschiedene Richtungen.