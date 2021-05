Streamingtipps für Mai 10 Serien, die Sie jetzt bei Netflix, Amazon und Co. nicht verpassen sollten

Superhelden und eine „Sex and the City“-Variante

Außerdem darf man im Mai gespannt sein auf die dritte Staffel von The Girlfriend Experience (Starzplay), die Hochglanz-Serie, die auf dem gleichnamigen Kinofilm von Stephen Soderbergh beruht, oder auf das Superhelden-Spektakel Jupiter’s Legacy (Netflix), für das die Graphic Novels von Frank Quitely und Mark Millar („Kick-Ass“) die Vorlage lieferten. Katey Segal („Eine schrecklich nette Familie“, „Sons of Anarchy“) begibt sich in Rebel (Disney+) derweil auf die Spuren von Erin Brockovich, und mit Run The World (Starzplay) liefert Yvette Lee Bowser („Black-ish“, „Dear White People“) eine Art „Sex and the City“ in Schwarz auf unsere Abspielgeräte.