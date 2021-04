Streamingtipps für April 10 Serien, die Sie jetzt bei Netflix, Amazon und Co. nicht verpassen sollten

Sitcom-Stars in neuen Rollen

Und während bei Magenta TV mit Wild Republic, die nächste deutsche Coming-of-Age-Serie startet, gibt es ein Wiedersehen mit einigen vertrauten Sitcom-Stars in neuen Rollen: John Stamos aus „Full House“ spielt in Big Shot (Disney+) einen Basketballtrainer, Nick Robinson aus „Melissa & Joey“ in A Teacher (Sky) einen Schüler, der eine Affäre mit seiner Lehrerin hat, und Christoph Maria Herbst aus „Stromberg“, der gerade auch in dem Film „Der große Fake – Die Wirecard-Story“ zu sehen ist, hört in Tilo Neumann und das Universum (TV Now) eine Stimme aus dem All.