Streamingdienst Apple TV+ Joaquin Phoenix wird Napoleon

Der iPhone-Riese Apple realisiert mit seinem Streamingdienst mehrere prestigeträchtige Filme. Im vorigen Jahr brachte Apple TV+ das Kriegsdrama „Greyhound“ mit Tom Hanks heraus. Als weitere Produktionen sind der Martin-Scorsese-Thriller „Killers of the Flower Moon“ mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro sowie der Sklaven-Thriller „Emancipation“ mit Will Smith unter der Regie von Antoine Fuqua geplant.