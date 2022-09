Straßenfest Großbottwar Wo südliches Flair die Besucher lockt

Wie so oft tragen die örtlichen Vereine mit ihrem Einsatz einen großen Anteil zu einem erfolgreichen Fest bei. Beim VfR Großbottwar etwa packen fast 100 ehrenamtliche Helfer mit an, und das über die gesamte Festdauer in mehreren Schichten, wie Peter Titze als ehemaliger Vorstand schildert. Einer dieser vielen Ehrenamtlichen ist Kay Hahn. In seiner späten Schicht von 22 bis 2 Uhr in der Nacht schenkt er am Tresen Bier aus. Die Schlange an der Theke ist lang, der Durst demnach groß, und die Fußballer haben alle Hände voll zu tun.