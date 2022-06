Dukeland-Festival in Ludwigsburg Unmut wegen langer Schlangen – Veranstalter entschuldigen sich

Zur im Netz geäußerten Kritik heißt es in einem Posting auf Instagram: „Ja. ihr habt Recht. Das ist alles richtig, es lief vieles nicht so, wie es sein sollte.“ Die Wartezeiten stünden in „keinerlei Relation zu unserem eigenen Anspruch“, dass das Festival zum ersten Mal stattgefunden habe, sei kein Grund. Marius Lehnert betonte am Tag nach dem Festival aber auch, dass es im Internet einfach sei, Kritik zu äußern. „Und in Social Media schreien die Unzufriedenen eben immer am lautesten.“