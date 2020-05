Storchenpaar ist zurück Wieder Nachwuchs im Wiesental

Vor etwa dreieinhalb Wochen seien die kleinen Adebare geschlüpft, hat König beobachtet. Vier an der Zahl seien es gewesen. In den vergangenen Jahren hatte sich der Bruterfolg in ähnlichen Dimensionen bewegt. Man könnte also mutmaßen, dass sich die Vögel früher oder später auch in anderen Teilen rund um Marbach niederlassen und vielleicht auch wieder in Großbottwar heimisch werden, wo der Storch sogar im Wappen getragen wird. Doch das ist bislang nicht der Fall. In Großbottwar habe auch in dieser Saison noch keines der großen Tiere gebrütet, weiß König, der jahrelang die Vogelschutzwarte in Ludwigsburg leitete. Der Experte weist darauf hin, dass rund um Großbottwar das Nahrungsangebot auch nicht gerade üppig sei. Völlig gemieden wird das Bottwartal aber auch nicht von den Störchen. Mitte April wurden zwei Exemplare auf der Weide der Wasserbüffel zwischen Großbottwar und Kleinbottwar gesichtet, ganz in der Nähe des Kreisverkehrs, auf dem eine Storchenskulptur thront. Im Wiesental selbst hätten sich vor ein paar Wochen sogar sieben Exemplare getummelt, sagt König. Darunter habe sich womöglich auch Nachwuchs der Pleidelsheimer Alttiere befunden. Doch mehr als ein kurzes Gastspiel gab dieses Septett nicht in dem Schutzgebiet.