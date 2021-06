Störung im Leitungsnetz Wieder Wasser in Prevorst

Weiter abkochen

Gesundheitsamt und Gemeinde weisen jedoch darauf hin, dass das Wasser weiterhin sicherheitshalber abgekocht werden muss, bevor es verzehrt werden kann. Auch zum Zähneputzen und zur Reinigung von Geschirr sollte abgekochtes Wasser oder Flaschenwasser verwendet werden. Spülmaschinen sollten nur mit Hochtemperaturprogrammen betrieben werden. Als Brauchwasser, also fürs WC, Duschen und die Körperpflege, könne das Leitungswasser normal verwendet werden. Die Vorsichtsmaßnahme soll nach Anordnung des Gesundheitsamtes so lange aufrechterhalten bleiben, bis die am Dienstag entnommenen Netzproben im Labor der Netze BW analysiert wurden und die Ergebnisse vorliegen. Der Betriebsführer rechnet bis Mittwochabend mit den ersten mikrobiologischen Ergebnissen.