Im Zuge der Reform der Grundsteuer 2022 müssen in Deutschland knapp 36 Millionen Grundstücke neu bewertet werden. So kam es aufgrund des enormen Interesses an den Formularen zur Grundsteuerreform am Sonntagabend zu einem großen Andrang auf die Steuer-Plattform „Elster“. Das führte zu Einschränkungen bei der Verfügbarkeit.