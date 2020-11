Eine Leistung, die den Moderatoren Jan Köppen und Frank Buschmann großen Respekt abnötigte. Beide lobten die Schülerin des Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasiums. „Das war super“, sagte Köppen und stellte sogleich die Fragen aller Fragen von Sportreportern: Wie sie sich jetzt fühle. „Erleichtert“, antwortete Nicola, die in ihrem Leben noch nie so aufgeregt war wie vor der Aufzeichnung der Sendung in den Pfingstferien in Köln. Am meisten Respekt hatte sie vor dem Radsprung, erklärte sie. Denn bei dieser Herausforderung, bei der man von einem schwingenden Element zum nächsten hechten muss, hatte sie Angst, mit den Händen abzurutschen. Doch die Sorgen waren unbegründet. Ebenso sicher wie diese Hürde bewältigte sie auch andere Hindernisse, bei denen Arm- und Griffkraft, Ausdauer, Beweglichkeit – und wie an der 4,25 Meter hohen Wand mit Griffen zum Schluss eine gehörige Portion Mut gefragt waren. Kurz vor dem Ziel huschte bei Nicola an den ultraschwierigen Einrastern, die Stück für Stück alleine mit Kraft aus den Armen nach vorne gepresst werden mussten, sogar ein Lächeln übers Gesicht. Ein Zeichen, wie viel Spaß ihr das Ganze machte. Und die Reise bei Ninja Warrior Kids ist ja nun mit dem Halbfinaleinzug auch noch nicht zu Ende.