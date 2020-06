Steinheimer Freibad öffnet Freie Bahn für speziellen Wasserspaß im Wellarium

Das wäre in der Tat hilfreich. Denn spezielle Regeln gibt es eine ganze Menge. So dürfen sich im Wellenbecken maximal 140, im Bad für Nichtschwimmer nur bis zu 112 Frauen, Kinder und Männer tummeln. Reglementiert ist auch die Zahl der Nutzer des großen Beckens. Dieses wird in drei Zonen unterteilt. Eine für Genuss-, eine für gemäßigte und eine für Sportschwimmer, die dann jeweils mit Abstand in die eine Richtung hin und in die andere wieder zurück ihre Bahnen ziehen werden. Pro Bereich sind 20 Besucher erlaubt. Das Personal um Freibadleiterin Katrin Schulze hat eine Auge darauf, dass die Obergrenze nicht überschritten wird. Weniger achten muss das Team auf Wasserpilz, Sprungturm, Strömungskanal, Rutschen oder Volleyballfelder: Diese Angebote sind unter anderem zunächst abgesperrt und damit nicht zu nutzen. Coronabedingt ist außerdem, dass sich nicht mehr als 1095 Gäste gleichzeitig im Wellarium aufhalten dürfen.