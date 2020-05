Steinheimer Feuerwehr im Einsatz Markise an Schule brennt lichterloh

Steinheim - Die Steinheimer Feuerwehr hat am späten Mittwochabend einen Brand an der Blankensteinschule gelöscht. Der Alarm ging um 22.45 Uhr ein. Rund 60 Feuerwehrleute rückten aus und löschten den Brand an einer Markise am Schulgebäude. „Der Einsatz dauerte 40 Minuten, die Löscharbeiten etwa zehn Minuten“, berichtet der Kommandant Markus Elsäßer. Letztlich habe man durch das schnelle Eingreifen einen größeren Schaden am Schulgebäude verhindern können. „Die Markise ist sicher nicht von alleine in Brand geraten“, sagt Elsäßer auf die Frage, ob es ein Fall von Brandstiftung gewesen sein könnte. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg wollte am Donnerstag dazu noch nicht Stellung nehmen.