Steinheimer Familie hat neuen Blick aufs Leben Das Wunder von der A 8

Alle kommen mit leichten Blessuren davon

Die Familie wird in zwei verschiedene Krankenhäuser gebracht. Aleko Vangelis ist bei den beiden Jungs, Louis und dem vierjährigen Elia-Noah, Sarah Vangelis ist bei der zwölfjährigen Sophia. Ein befreundetes Paar aus Steinheim hat sich derweil in zwei Autos gesetzt, um der Familie beizustehen und ihnen dann auch ein Auto zu überlassen. „Unseres war ja nur noch Schrott.“

Wie durch ein Wunder kommen alle fünf mit leichten Blessuren davon. Sarah Vangelis hat es mit einem Schleudertrauma am schlimmsten erwischt, alle anderen tragen äußerlich nur Schürfwunden davon. Die Ärzte und Sanitäter konnten es kaum glauben, dass nicht mehr passiert war, erinnert sich der 41-Jährige. Nachdem das Gepäck umverstaut ist, setzt sich Aleko Vangelis wieder hinters Steuer und fährt wie geplant zur Familie nach Lörrach, um dort Weihnachten zu feiern. „Natürlich bin ich extrem vorsichtig gefahren und die Jungs und Sarah haben bei jedem Bremsmanöver reagiert, aber es ging insgesamt besser als ich gedacht hatte.“ Im Kreise der Familie wird an dem Abend noch begonnen, das Erlebte zu verarbeiten. Und doch geht es nicht nur um den Unfall, erinnert sich Aleko Vangelis. „Wir haben auch miteinander gelacht, gespielt und einfach Weihnachten gefeiert.“ Vier Tage später fährt die Familie, ebenfalls wie geplant, mit eine großen Gruppe von Steinheimern in den Skiurlaub.

Inzwischen hat die fünf der Alltag wieder. Und doch ist nichts so wie es war. Mit Dankbarkeit und Demut nimmt das Paar das Geschenk des Lebens an. „Während des Unfalls war es so, als ob Schutzengel den Korridor freigehalten haben, dass uns kein anderes Auto erwischt“, beschreibt Sarah Vangelis das Erlebte. „Ich bin sehr dankbar, dass wir noch leben dürfen – miteinander als Familie. Und diese Dankbarkeit verändert nicht nur den Blick aufs Leben, sondern hilft auch, wenn der Alltag über einen kommt.“

Traumatherapie hilft den Kindern

Für Louis und Sophia ist der Unfall die erste „krasse Erfahrung mit dem Leben“, wie Aleko Vangelis es ausdrückt. Panikattacken sind die Folge. Doch das Reden über das Erlebte hilft den Kindern – ebenso wie regelmäßige Traumatherapiestunden. Und die Angst beim Autofahren ist inzwischen auch verblasst. „Wir haben gelernt, jeden Tag ganz bewusst zu erleben und zu leben und ganz bewusst darauf zu achten, was wertvoll für uns ist“, erzählt der 41-Jährige. Was ist wichtig im Leben? Lohnen sich Sorgen? Lohnt sich Streit? Mit welcher Haltung geht man in den Alltag? Was tut einem gut? Fragen, die sich das Paar seit dem 24. Dezember 2019 immer wieder ganz bewusst stellt.

Die Antworten sind vermeintlich simpel: Das Leben ist ein wunderbares, aber kein selbstverständliches Geschenk, denn von einer Sekunde auf die andere kann alles anders sein. Wichtig sind bewusst erlebte Momente mit der Familie und mit Freunden.

Den 24. Dezember feiern die gläubigen Christen seit letztem Jahr nicht nur als den Geburtstag von Jesus, sondern als eigenen zweiten Geburtstag und als den Tag, an dem auf der A 8 am späten Vormittag ein Weihnachtswunder geschah.