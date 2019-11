Steinheim Wellarium will auch Radlern etwas bieten

Steinheim - Die Handwerker geben sich im Wellarium fast schon die Klinke in die Hand. Von Herbst 2018 bis ins Frühjahr 2019 wurde der Gastro- und Personalbereich abgerissen und neu errichtet. Gleich nach den Sommerferien rückten die Bagger erneut an, um den Sanitär- und Umkleidebereich herauszuputzen. Ziel ist, dass die Arbeiten zum Start der nächsten Saison abgeschlossen sind, erklärte Torsten Bartzsch am Donnerstag im für das Wellarium zuständigen Gemeindeverwaltungsverband Steinheim-Murr. Der Vorsitzende des Gremiums kündigte an, dass nach dem Sommer 2020 noch einmal an der Freizeitanlage nachjustiert wird. Dann soll auch der Abstellplatz für die Räder neu gestaltet werden.