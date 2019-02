Steinheim Warnung vor Abzocke

Anita Bogner zeigt sich darüber verwundert, dass das Ganze per Post hereinkam. „Per E-Mail passiert so was öfter, aber das war jetzt etwas Neues“, sagt sie. Fakt sei, dass der BdS mal ein Rundschreiben zur Leistungsschau versandt habe, um abzuklopfen, ob bei den Geschäftsleuten Interesse besteht, das Event auf dieses Jahr vorzuziehen – mehr aber auch nicht.

Beim Posten in Steinheim sind zwar noch keine Anzeigen in der Sache eingegangen, die Polizei warnt aber davor, irgendetwas auf dem Papier zu unterzeichnen. „Das ist eine klassische Abzocke“, sagt Peter Widenhorn, Pressesprecher des Präsidiums in Ludwigsburg. Die Geschäftsleute hätten keinen Nutzen von dem Angebot. Die versprochene Werbung tauche höchstens auf inoffiziellen Online-Ausstellerverzeichnissen auf. „Das ist also rausgeschmissenes Geld“, fasst Widenhorn zusammen. Es handele sich um eine Masche, die schon ein paar Jahre von der Firma betrieben werde. Das Unternehmen trete mit verschiedenen Standorten auf. Mal sei es wie jetzt Costa Rica, dann wieder Paraguay oder Uruguay. Es werde damit geworben, auf Online-Plattformen für Messen Anzeigen zu platzieren. Mit realen Leistungsschauen wie der in Steinheim und deren Veranstaltern habe das alles nichts zu tun.