Steinheim

Die Landesstraße 1100 bei Steinheim soll sicherer werden. Einen Beitrag dazu leisten Stoppschilder, die jetzt an der sogenannten Kaufland-Kreuzung und an der Einmündung der Kreisstraße aus Richtung Höpfigheim in die L 1100 montiert worden sind. Die Straßenbaubehörden hatten im August nach einer Verkehrsschau bekannt gegeben, die Stoppschilder anzubringen (wir berichteten). An der Kaufland-Kreuzung, der Einmündung der Steinbeisstraße in die L 1100 war es zuletzt im Juni zu einem tragischen Unfall gekommen, bei dem ein 72-Jähriger ums Leben kam, als er einem 27-Jährigen die Vorfahrt nahm. (ole) Foto: KS-Images/Karsten Schmalz