Steinheim Stadt will neues Wohngebiet in Angriff nehmen

Ein erster Schritt in Richtung Wohngebiet wurde aber immerhin schon unternommen. Der Gemeinderat segnete am Dienstagabend den Aufstellungsbeschluss für einen geänderten Flächennutzungsplan (FNP) für den Gemeindeverwaltungsverband Steinheim-Murr ab. In dem Werk taucht unter anderem das Areal „Nördlich der Murrer Straße“ in einem neuen Zuschnitt und mit seiner neuen, nicht mehr rein gewerblichen Bestimmung auf. Dem modifizierten FNP, in dem auch die von vier auf sieben Hektar vergrößerte Fassung des anvisierten Wohngebiets Scheibenäcker in Kleinbottwar berücksichtigt werden soll, muss nun aber noch der Gemeindeverwaltungsverband selbst zustimmen. Sollte die Runde ihr Okay für den FNP geben, würde das Werk den Trägern öffentlicher Belange vorgestellt. Wenn die Fortschreibung in trockenen Tüchern ist, könne die Stadt das Bebauungsplanverfahren für das ins Auge gefasste Wohnbauareal östlich der L 1100, nördlich der Murrer Straße und westlich der Boschstraße forcieren, sagt Thomas Winterhalter.