Steinheim Stadt streckt Fühler nach Klima-Preis aus

Mit großem Lob quittierte Rainer Breimaier von den Grünen die Teilnahme an dem Projekt. „Für diesen Preis muss man wirklich was leisten“, betonte er. Die Aktivitäten beim Klimaschutz müssten erfasst, bewertet und ausgebaut werden. Erst wenn man mehr als die Hälfte der Quote in einem standardisierten Punktesystem erreicht habe, bekomme man den Preis. Zudem sei immer wieder zu lesen, dass der Prozess „eine ganze Menge Energie und Fantasie in den Gemeinderäten, bei Verwaltung, Bürgerschaft und Gewerbe ausgelöst hat. Dafür ist jeder Euro gut angelegt“, erklärte Breimaier.