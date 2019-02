Steinheim Sogar an eine Schuhwaschung ist gedacht

SanitärbereichAlle Oberflächen und Einrichtungsgegenstände werden erneuert. Es wird ein neuer Familienraum eingerichtet ebenso wie ein behindertengerechter Sanitärraum. Im Bereich der Herren-Toiletten fällt ein WC weg, das schafft mehr Platz. Bei den Damen-Toiletten wird eine Wand versetzt und damit ebenso mehr Raum geschaffen. Ergänzt wird das Ganze durch zwei größere Umkleidekabinen für Familien oder Rollstuhlfahrer, samt Wickeltisch. Außerdem gibt es 40 zusätzliche Garderobenschränke und vier „großzügige“ Frisierplätze, wie es Architektin Julia Leibiger formulierte. Sogar an eine „Schuhwaschung“ ist gedacht – ein eigens dafür installierter Wasserhahn macht’s möglich.



Farbkonzept

Der Boden im Umkleide- und Vorbereich soll in Grau gehalten sein. In den Sanitärraumen sind die Böden mit der Farbe Weiß vorgesehen. Bei den Wänden und Garderobenschränken wird mit den Farben Rot, Orange, Blau und Hellblau gespielt.

Boden

„Das Thema Boden hat uns Kraft und Nerven gekostet“, sagte Julia Leibiger in der Ratssitzung. Denn eigentlich schreibe die Norm ein Gefälle von zwei Prozent vor. „Aber im Bereich der Umkleiden ist trotz der Abläufe keines geplant gewesen.“ Das zusätzliche Problem: Werden auf den Boden Fliesen aufgebracht, sind diese zu schwer und bringen die Statik in Gefahr. Im Keller befindet sich die ganze Freibadtechnik. „Nach Angaben des Statikers ist die Decke so gerechnet, dass der Bodenaufbau maximal 80 Kilo pro Quadratmeter schwer sein darf, aber bei Fliesen würden wir auf 200 Kilo kommen.“ Deshalb habe man sich dazu entschieden, den Boden zu den Abläufen hin und dann einen Estrich aufzubringen. „Die Beschichtung schützt den Boden, die Optik sieht dann wie Beton aus.“ Allerdings könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die ein oder andere Pfütze bilde, betonte Leibiger.

Windschutz

In den Sammelumkleiden und Duschen habe es in der Vergangenheit immer wieder ein Problem mit Zugluft gegeben, berichtete die Architektin. Das Einsetzen von Plexiglasscheiben oder Fenstern in diesem Bereich sei eigentlich nicht machbar und obendrein sehr teuer. Die Mehrkosten würden bei mindestens 27 500 Euro liegen. Die Lösung könnten abgehängte Decken aus transluzentem Material, etwa Gitterrost oder Stegplatten, sein. „Wir werden das mal in einem Raum testen“, informierte Julia Leibiger.