Steinheim Räte kriegen Geld für Babysitter und Pfleger

Steinheim - Hier ein Ausschuss, da eine Kommission und dazwischen noch die Vorbereitung auf die Sitzungen: Die Tätigkeit als Gemeinderat kann sehr zeitraubend sein. Wer sich darüber hinaus noch um die betagten Eltern oder den Nachwuchs kümmern muss, dürfte mitunter an die Grenzen des Koordinierbaren stoßen. An dieser Stelle setzt ein Antrag an, den die Freien Wähler in die Steinheimer Ratsrunde eingebracht hatten und der jetzt bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung auch abgesegnet wurde. Damit ist ausgemachte Sache, dass die Mitglieder des Gesamtgremiums sowie ihre Kollegen in den Teilorten Kleinbottwar und Höpfigheim künftig eine Entschädigung erhalten, wenn sie für einen Termin einen Babysitter oder eine Pflegekraft engagieren.