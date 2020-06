Steinheim Positive Bilanz am ersten Öffnungstag im Wellarium

Im Gegensatz zum Zweckverband Mineralfreibad Oberes Bottwartal hatten sich die Steinheimer und Murrer Räte dazu entschieden, das Wellarium wieder zu öffnen (wir berichteten). Die Entscheidung fiel deutlich aus. Von insgesamt 36 Räten wollte nur einer die Badesaison beenden, bevor sie überhaupt angefangen hatte, einer enthielt sich der Stimme. Einfacher wäre es gewesen, so der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter, das Bad gleich einzumotten, nachdem man nicht wie geplant im Mai öffnen konnte. „Doch wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag. Nun hoffen wir, dass es die Nutzer auch wertschätzen, dass wir einen großen Aufwand betreiben, um den Betrieb unter Coronabedingungen am Laufen zu halten“, erklärte Winterhalter vor der Wiedereröffnung. Zudem wünschte er sich, dass sich alle an die Auflagen halten – was bislang ja offenbar schon gut geklappt hat.