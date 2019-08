Steinheim Mit dem richtigen Schnitt zu mehr Vielfalt

Steinheim - Für die Stadt Steinheim wird es immer schwieriger, Pächter für ihre Grünflächen zu finden. Was der Kommune vielleicht zunächst ungelegen kommt, weil sie sich selbst um die Areale kümmern muss, erweist sich als ein Glücksfall für die Natur. Denn die Stadt lässt die Parzellen per Extensivmahd so pflegen, dass sich dort möglichst viele Tier- und Pflanzenarten ansiedeln. An diesem Prinzip hält man auch weiter fest. Die entsprechenden Arbeiten auf 101 Grundstücken im Außenbereich wurden in mehrere Lose aufgesplittet und jetzt im Gemeinderat für 36 Monate an die Firmen Max Schäfer Landschaftsdienste in Benningen und die Reutter GmbH Landschaftpflege aus Welzheim vergeben. Pro Jahr werden dafür 39 000 Euro fällig.